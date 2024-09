Com gol de Cauly, Bahia vence Criciúma na Arena Fonte Nova

O Bahia fez a festa em Salvador. Afinal, venceu o Criciúma por 1 a 0 na noite deste domingo (29/9), na Arena Fonte Nova, pela 28ª rodada do Brasileirão. O gol que garantiu a vitória dos donos da casa foi do meia Cauly, aos 32 minutos do primeiro tempo.

Com o importante resultado em casa, o Tricolor de Aço ocupa a sexta colocação, 45 pontos. Dessa forma, segue firmemente na briga por uma vaga na Libertadores. Mas, por outro lado, o time de Santa Catarina continua pressionado, na 14ª posição, com 32 pontos. Com isso, está a apenas dois da zona de rebaixamento.

Bahia garante os três pontos

Logo aos seis minutos, o Criciúma assustou os donos da casa com uma bola na trave de Claudinho. Contudo, foi marcado impedimento no lance. Os visitantes tentaram uma pressão no início. Mas o Bahia assumiu o domínio do jogo a partir dos 15 minutos. Aos 32, após bela jogada pelo lado direito e cruzamento na medida de Arias, Cauly finalizou de primeira para, enfim, abrir o placar. Thaciano teve grandes chances de cabeça, uma aos 36 e outra aos 40 minutos. Na primeira oportunidade, Gustavo defendeu, na segunda, bola foi para fora. Sem finalizar, o Tigre se viu dominado.

Na segunda etapa, mais pressão dos visitantes no início. Afinal, foram grandes chances nos primeiros dez minutos, com Bolasie e Allano. Aos 14, Gabriel Xavier chegou perto de ampliar ao cabecear livre na área. Mas a bola foi para fora. Aos 20, mais uma chance para os mandantes, com Santiago Arias, chutando de dentro da área para fora. Na reta final, os visitantes tentaram uma blitz para empatar. Mas em sucesso. Aos 45, Bahia saiu em contra-ataque, Lucho Rodríguez recebeu na entrada da área e a bola passou perto da meta.

Próximos jogos

Pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Criciúma recebe o Atlético Goianiense na quinta-feira (3), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse. Já o Bahia recebe o Flamengo no sábado, também às 19h, na Arena Fonte Nova.

BAHIA 1×0 CRICIÚMA

Brasileirão-2024 – 28ª rodada

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Data e horário: 29/9/2024, às 18h30

BAHIA: Marcos Felipe; Santi Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Yago Felipe, 32’/2ºT), Jean Lucas (Caio de Pena, 33’/2ºT), Everton Ribeiro e Cauly (Ademir, 28’/2ºT); Thaciano (Rafael Ratão, 18’/2ºT) e Everaldo (Luciano Rodríguez, 18’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Patrick de Paula (Jhonata Robert, 23’/2ºT), Fellipe Mateus (Arthur Caíke, 23’/2ºT); Marquinhos Gabriel (Pedro Rocha, 38’/2ºT), Allano (Felipe Vizeu, 32’/2ºT) e Bolasie (Dudu, 24’/2ºT). Técnico: Claudio Tencati

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Maira Mastella Moreira (RS)

Gol: Cauly, 32’/1ºT (1-0)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartão Amarelo: Allano e Everton Ribeiro (BAH); Arthur Caíke (CRI)

Cartão Vermelho:

