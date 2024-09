Everton Ribeiro: ‘objetivo é levar o Bahia novamente à Libertadores’

O Bahia voltou a vencer no Brasileirão após sofrer uma dura goleada de 4 a 0 para o Fortaleza. Neste domingo (29), o Tricolor de Aço bateu o Criciúma em casa, por 1 a 0, e seguiu no G6 do campeonato. Na saída de campo, o capitão Everton Ribeiro falou sobre a importância do resultado.

“Precisávamos voltar a vencer. É reta final de Brasileiro, não podemos nos abalar com a derrota. Dói, é frustrante, a gente quer sempre vencer, mas sabemos que diante do nosso torcedor faz diferença e hoje fizemos um grande jogo. Pecamos na finalização, poderíamos ter saído com um resultado mais tranquilo, mas o importante foi vencer e continuar no G6, pois o nosso objetivo é levar o Bahia novamente para a Libertadores”, disse o capitão ao Premiere.

Everton levou o terceiro cartão amarelo na partida, portanto não poderá entrar em campo contra o Flamengo na próxima rodada. Questionado sobre o sentimento de não enfrentar seu ex-clube, onde é ídolo, disse que fica triste, mas se mostrou confiante em uma grande atuação da equipe.

“Sim (fico triste), um grande jogo contra uma equipe muito forte. Infelizmente tomei um cartão por bobeira, não precisava desse amarelo, pois estava sozinho. Mas é do jogo, e quem entrar vai dar conta do recado, pois temos uma equipe que um ajuda o outro e, independentemente de quem entre, vai fazer o seu melhor. Tenho certeza que vamos fazer um grande jogo”, finalizou Everton Ribeiro.

