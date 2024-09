Auxiliar do Cruzeiro analisa superioridade e lamenta empate contra o Vasco

O Cruzeiro fez uma excelente exibição, mas empatou em 1 a 1 contra o Vasco, no Estádio Mineirão. O duelo ocorreu neste domingo (29), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Desse modo, o auxiliar técnico Eduardo Barros comentou sobre a partida e afirmou que, se houvesse um vencedor, deveria ser o Cruzeiro.

“Foi um segundo tempo de superioridade plena do Cruzeiro. Fomos bem superiores, tivemos muito volume de jogo no campo de ataque, empurramos o Vasco para trás, tiramos as oportunidades deles e mantivemos uma postura mais agressiva. Se tivesse que ter um vencedor nesta partida, deveria ser a nossa equipe”, disse Eduardo na entrevista coletiva ao final do jogo.

Aliás, o grande destaque do time mineiro, Matheus Pereira, não jogou, e coube a Mateus Vital fazer sua função no meio de campo. Barros também falou sobre a atuação de Vital, jogador criado no Vasco.

Cruzeiro enfrentará o Fluminense na quinta (3)

“O Vital vai conseguir produzir para nossa equipe jogando de forma mais alinhada ao modelo de jogo do Fernando Diniz e, principalmente, às características que ele próprio tem. Isso demanda tempo, não acontece do dia para a noite. Acreditamos que, ao longo das semanas, o Vital possa contribuir com mais produtividade em campo”, resumiu Eduardo Barros.

Agora o Cruzeiro voltará a campo na quinta-feira (3), às 21h30, contra o Fluminense, que está na zona de rebaixamento. O jogo será no Mineirão, pela 29ª rodada do Brasileirão.

