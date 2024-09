Gerson celebra gol em vitória do Flamengo: ‘Futebol é dinâmico’

O Flamengo voltou a vencer no Brasileirão, mas o clima ainda não é dos melhores. Autor do gol da vitória suada por 1 a 0 sobre o Athletico neste domingo, pela 28ª rodada do Brasileirão, Gerson festejou o resultado, mas disse que o clube “ainda está chateado” pela eliminação para o Peñarol nas quartas de final da Libertadores.

“É um momento difícil, a gente ainda está chateado com a eliminação na Libertadores, estamos chateados assim como o torcedor”, disse antes de complementar.

“A gente queria continuar, passar para uma semifinal. É até difícil de falar. Fico feliz pelo gol, mas infelizmente não conseguimos passar. O futebol é dinâmico, tivemos o jogo hoje, quarta tem mais um jogo importante, de semifinal (da Copa do Brasil). É passo a passo agora”, completou.

Com o resultado, o Flamengo volta o G4, com 48 pontos, na quarta colocação. Agora, o Rubro-Negro carioca, em clima mais tranquilo, encara o Corinthians, às 21h45, nesta quarta-feira (3/10), pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil.

