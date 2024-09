CBF divulga análise de VAR em gol do Atlético-GO sobre o Fluminense

A CBF divulgou as análises do VAR em lances da vitória do Atlético-GO sobre o Fluminense, por 1 a 0, no Antônio Accioly, pela 28ª rodada do Brasileirão. Assim, o principal lance, que gerou polêmica, foi o do gol da partida, marcado por Janderson, que gerou a dúvida sobre a possível saída ou não da bola na origem da jogada.

Dessa forma, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (VAR-FIFA/RN) confirmou ao árbitro Ramon Abatti Abel que a bola permaneceu sobre a linha e validou o tento. Além disso, colocou a decisão como factual, sem a necessidade de revisão adicional à beira do gramado.

“A bola não saiu. Confirme o gol. (Decisão) factual, a bola não sai. Não houve falta (entre Derek e Bernal). Os dois saltam de costas e têm um contato lateral”, disse o árbitro Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, responsável pelo VAR na partida.

Vale ressaltar que o lance aconteceu aos 42 minutos do segundo tempo. Na ocasião, Jean Carlos foi à linha de fundo e perdeu o controle da bola, que rolou para a linha. Depois do cruzamento, Janderson ficou em condições de finalizar e sacramentar o triunfo do Dragão. O lance causou a revolta dos jogadores da equipe carioca, que não concordaram com a decisão.

No primeiro momento, o assistente Victor Hugo Imazu dos Santos anulou o gol. Por outro lado, na análise do VAR, chegou-se à conclusão de que a bola não saiu totalmente. Antes disso, a cabine analisou o gol de Alix Vinicius, do Dragão, ainda no primeiro tempo, e interpretou que houve impedimento de Baralhas.

Olho na agenda

Com o resultado, o Fluminense estacionou na 18ª colocação, com 27 pontos. Na próxima rodada, o Tricolor reencontra Fernando Diniz, que agora comanda o Cruzeiro. Por fim, o confronto acontece nesta quinta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

