Luiz Felipe Scolari tieta Cristiano Ronaldo em visita ao CT do Al Nassr

O técnico Luiz Felipe Scolari fez uma visita ao atacante Cristiano Ronaldo no CT do Al Nassr, em Riyad, na Arábia Saudita. O brasileiro, que foi o primeiro a convocar o astro para a seleção de Portugal, tirou uma foto com o camisa 7.

Na imagem, o jogador aparece sorridente ao lado de seu ex-técnico. Felipão também fez uma foto ao lado do italiano Stefano Pioli, que assumiu o clube saudita após a demissão de Luís Castro.

Scolari e Cristiano Ronaldo trabalharam juntos entre 2003 e 2008. No período, tiveram como principal resultado o vice da Eurocopa 2004, que foi disputada em Portugal. O brasileiro deixou o comando da seleção lusitana logo após a Eurocopa 2008, disputada na Suíça e na Áustria.

Atualmente, Felipão está sem clube. Seu último trabalho foi no Atlético-MG, equipe que deixou em março deste ano. O técnico, pentacampeão mundial e da Copa das Confederações com o Brasil, tem 75 anos e segue na ativa.

Veja a postagem de Felipão com Cristiano Ronaldo:

