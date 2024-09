Mbappé é relacionado para jogo do Real Madrid na Champions League

Depois de ficar de fora do clássico com o Atlético de Madrid pela La Liga, Kylian Mbappé volta à lista de relacionados do Real Madrid. Assim, o técnico Carlo Ancelotti poderá contar com o atacante no duelo com o Lille pela Champions League, às 16h desta quarta-feira (30), no Pierre-Mauroy.

O francês sofreu uma lesão na partida diante do Alavés e, a princípio, ficaria três semanas longe dos gramados. No entanto, retornou antes do previsto e está à disposição do comandante merengue.

Na ocasião, o atacante teve uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda, durante a vitória dos merengues sobre o Alavés, por 3 a 2, pela La Liga, e deu lugar a Güler aos 34 do segundo tempo.

Por outro lado, a presença de Mbappé em campo ainda é incerta. No entanto, caso Kylian jogue a partida contra o Lille, ele terá a oportunidade de enfrentar seu irmão, Ethan Mbappé, meio-campista de 17 anos da equipe francesa.

Por fim, o atacante tem nove jogos pelo Real Madrid e anotou sete gols e uma assistência. Por ter chegado às semifinais da Eurocopa com a França, ele não participou da pré-temporada do clube espanhol e fez sua estreia no título da Supercopa da Europa, em cima da Atalanta.

