Brazão projeta disputa por titularidade em 2025: ‘Dor de cabeça para o treinador’

O Santos não vem agradando à torcida nos últimos jogos. Apesar de assumir a liderança provisória da Série B, após vencer o Operário por 1 a 0, no último sábado (28), na Vila Viva Sorte, o desempenho da equipe não vem conquistando os corações apaixonados do Peixe. Contudo, um jogador vem se destacando durante o momento de crítica da torcida: Brazão.

Afinal, o goleiro chegou a 11 partidas sem sofrer gols na temporada e ajudou o Peixe a se manter como a melhor defesa da Série B. Além disso, ele chegou a 23 jogos no ano, sendo o mesmo número de embates que João Paulo teve nesta temporada antes de sofrer uma ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo.

A lesão de João Paulo fez com que o dono da posição voltasse apenas em 2025. Ele mesmo admitiu que espera estar treinando daqui a dois meses. Entretanto, não é certeza que voltará a posição de titular por conta, justamente, das boas atuações de Brazão.

“Essa dor de cabeça é para o treinador. Vamos trabalhar. Temos uma bela amizade dentro de campo e vai seguir sendo assim. Um ajudando o outro e quem vai sair ganhando é o Santos, com dois grandes goleiros. Essa dor de cabeça eu deixo para o treinador. O João é um grande goleiro. Eu me sinto privilegiado de poder estar com ele no dia a dia. Espero que ele possa voltar o quanto antes para ele estar com a gente porque ele é uma peça fundamental no grupo”, disse Gabriel Brazão, após o jogo contra o Operário.

Brazão cresceu durante a temporada

Brazão teve um início difícil no Peixe ao assumir a posição em meio a uma sequência de quatro derrotas. O Santos, aliás, chegou a procurar um goleiro mais experiente e abriu negociações com Grohe, ex-Grêmio. Contudo, o jovem arqueiro conseguiu mostrar que era o nome certo para a posição.

“Sempre me senti preparado para esse desafio. Como disse na minha coletiva de apresentação era a oportunidade da minha vida e assim que encarei desde o começo. Fico feliz de poder ajudar o grupo e o Santos. Que siga assim, que consigamos ficar mais jogos sem tomar gols e ganhando para conseguir nosso objetivo o quanto antes”, completou Brazão.

