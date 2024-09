Bayern de Munique tem interesse no goleiro Alisson, do Liverpool

O Bayern de Munique começa a planejar o futuro e busca um substituto para o veterano Neuer, de 38 anos. Assim, de acordo com o jornal “The Sun”, o alvo do clube bávaro é o brasileiro Alisson, que atualmente defende as cores do Liverpool, da Inglaterra.

Vale lembrar que o arqueiro tem contrato até 2026 e recusou recentemente uma proposta do futebol saudita. Na última janela de transferência, o clube inglês fechou a contratação de Giorgi Marmadashvili, que chegará na próxima temporada a Anfield.

A principal preocupação do Bayern é quanto a questão física de Neuer, que não tem tido regularidade nesta temporada. O técnico Vincent Kompany gosta do futebol do goleiro do Liverpool e é um dos principais entusiastas da contratação.

Alisson chegou aos Reds em 2018 e desde então é titular absoluto, se consolidando como também com a camisa da seleção brasileira. No momento, o brasileiro 269 jogos, com os títulos da Champions, da Premier League e da Copa da Inglaterra.

Por fim, o Bayern de Munique volta a campo na próxima quarta-feira (2), às 16h (de Brasília), para medir forças com o Aston Villa, no Villa Park, pela Champions League. O Liverpool, por sua vez, recebe o Bologna, da Itália, no Anfield, no mesmo dia e horário.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.