São Paulo planeja troca de gramado no Morumbis

O São Paulo se prepara para realizar a troca de gramado do Morumbis logo após a série de shows do cantor Bruno Mars no estádio. O artista inicia a turnê no Brasil no próximo sábado, dia 4 de outubro, e faz a última apresentação no local no dia 13. Assim, o Tricolor estuda a melhor forma da manutenção do local para voltar a receber jogos o mais rápido possível.

Neste domingo (29/9), o São Paulo precisou mandar o clássico contra o Corinthians em Brasília, no Mané Garrincha. Isso porque a estrutura do show do cantor Bruno Mars estava sendo montada no Morumbis. Algo que pode acontecer no duelo da 30ª rodada, contra o Vasco.

No dia 20 de outubro, o Tricolor Paulista encara o Cruz-Maltino em seus domínios. Contudo, o novo gramado não terá sido instalado ainda. Assim, a tendência é que o embate aconteça longe do Morumbis. O Mané Garrincha não está descartado, mas a diretoria estuda manter o jogo no estado de São Paulo.

A expectativa é a de que a equipe só volte a atuar no estádio na 33ª rodada do Brasileiro, contra o Athletico-PR, prevista para a semana de 13 de novembro. Assim, o São Paulo ficará mais de um mês longe do Morumbis.

Os shows de Bruno Mars fazem parte de um acordo de R$ 60 milhões com a Live Nation, empresa produtora de eventos musicais. No contrato de cinco anos assinado entre as duas partes, outros eventos também estão previstos, mas sem uma data definida.

