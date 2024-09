Campeão mundial, Griezmann anuncia aposentadoria da França

O atacante Antoine Griezmann anunciou sua aposentadoria da seleção da França nesta segunda-feira (30). O jogador teve uma trajetória de dez anos pelos “Les Bleus” (os azuis na tradução para o português) e uma passagem vitoriosa. Afinal, conquistou a Copa do Mundo de 2018 e a Liga das Nações três anos depois. Ao todo foram 137 partidas, 44 gols e 38 assistências.

“É com o coração cheio de memórias que estou encerrando este capítulo da minha vida. Obrigada por esta magnífica aventura tricolor”, indicou o atleta em sua conta oficial do X, o antigo Twitter.

Destaque do atacante pela França

Griezmann atingiu o seu auge pela França durante a disputa da Copa do Mundo de 2018. Além da confirmação do bicampeonato mundial, ele foi um dos destaques da conquista ao lado de Mbappé. A propósito, ambos sendo vice-artilheiros do torneio na ocasião. Bem como, com os gols em momentos decisivos, como foi na decisão. Muitos consideram as atuações do camisa 7 superiores à da sua dupla de ataque por ainda ter contribuído com mais duas assistências.

Tal opinião a respeito de Griezmann seguiu também para a edição seguinte da Copa do Mundo no Qatar, em 2022. Em julho deste ano, o atacante apareceu pela primeira vez no banco da França depois de sete anos. Antes disso, ele havia sido titular, de maneira consecutiva, nos 84 compromissos anteriores da seleção. A última vez que ele saiu do banco ocorreu em grandes competições como Euro ou Mundial foi em 2016. Assim, na oportunidade, Griezmann foi reserva no embate com a Polônia, entrou no segundo tempo e superou outro emblemático atleta pela seleção francesa.

No caso, ele ultrapassou o zagueiro Lilian Thuram e se tornou o jogador com mais participações pela França em grandes competições. Ao todo, foram 33 partidas, sendo 19 em Copas do Mundo e 14 em Eurocopas. A primeira aparição do atacante pelos “Les Bleus” foi em março de 2014, em um amistoso com a Holanda. Por outro lado, a sua despedida ocorreu em setembro, na vitória sobre a Bélgica, pela Liga das Nações. Vale lembrar que Griezmann era uma peça essencial e jogador de confiança do técnico Didier Deschamps. Exatamente o comandante que conquistou o Mundial em 2018.

Interesse do futebol norte-americano

O jornal francês “L’Équipe informou, em julho, que o atacante desperta o interesse de times do futebol norte-americano. Afinal, o Los Angeles FC deseja a sua contratação para a disputa da MLS. O clube conta com dois ex-companheiros de Griezmann na seleção da França e campeões mundiais. Tratam-se do atacante Hugo Lloris e do atacante Olivier Giroud.

Aliás, o vínculo do jogador com o Atlético de Madrid ainda tem mais um ano de duração. A propósito, ainda tem a opção de ampliar por mais uma temporada, se houver um consenso entre as partes. Atualmente, para outro clube conseguir tirá-lo, de forma imediata dos Colchoneros, precisa pagar uma multa rescisória de dez milhões de euros (pouco mais de R$ 60 milhões na cotação atual).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook