Botafogo perde Nilton Santos para duas partidas do Brasileirão

O Botafogo vai ter um desfalque importante em duas partidas no Campeonato Brasileiro: não vai atuar no Nilton Santos. O fator casa tem sido importante na briga do Alvinegro pelo título da competição. No entanto, com os shows de Bruno Mars e Forfun no estádio, o clube carioca terá que buscar outro local para as partidas.

Assim, de acordo com o Regulamento Geral de Competições da CBF, o clube não pode vender o mando de campo e atuar fora do estado. Dessa forma, levar o jogo para Cariacica (ES) ou Brasília (DF) não é uma opção.

O RGC, no inciso 5º do Artigo 15, estipula que “Não será autorizada a transferência de partida para outro Estado nos últimos 5 (cinco) mandos de campo de cada Clube em competições ou fases de pontos corridos e nos últimos 2 (dois) mandos de campo em competições ou fases de caráter eliminatório (mata-mata)”.

Veja as opções de estádios para o Botafogo

Com isso, o Botafogo tem três opções para mandar as partidas contra Criciúma e Vitória no Rio de Janeiro: Maracanã, São Januário ou Raulino de Oliveira, este em Volta Redonda. Os jogos são válidos pela 30° e 35° rodadas do Brasileirão, respectivamente.

O primeiro duelo está previsto para o dia 19 ou 20 de outubro. No entanto, os shows de Bruno Mars acontece nos dias 16, 19 e 20. Por outro lado, a partida contra o Vitória está prevista para os dias 23, 24 ou 25 de novembro. O show do Forfun é no dia 23.

Jogando no Nilton Santos no campeonato, o Alvinegro venceu dez partidas, empatou uma e perdeu duas. Ou seja, conquistou 31 dos 57 pontos conquistados no campeonato. Com o mando, o clube carioca tem mais um empate, contra o Grêmio, em partida realizada no Mané Garrincha, em Brasília, no último sábado (28).

