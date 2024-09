Barcelona x Young Boys: onde assistir, escalações e arbitragem

Na sequência da Champions League 2024/25, o Barcelona mede forças com o Young Boys, da Suíça, no Olímpico Lluís Companys, às 16h (de Brasília), nesta terça-feira (1), pela segunda rodada da fase de liga. Assim, após a derrota por 4 a 2 para o Osasuña na La Liga, os comandados do técnico Hansi Flick tentam se recuperar.

Dessa forma, a equipe catalã busca sua primeira vitória no torneio continental, visto que perdeu na estreia para o Monaco, na França. O time suíço, por sua vez, também sofreu um revés, para o Aston Villa

Onde assistir

O confronto terá a transmissão da TNT (canal fechado) e da MAX (serviço de streaming).

Como chega o Barcelona

Como nas últimas partidas, os culés terão uma série de problemas para montar a escalação da partida. Afinal, o técnico Hansi Flick não terá à disposição pelo menos oito jogadores. Nomes como Fermín Lopez, Dani Olmo, Marc Bernal, Andreas Christensen, Ronald Araujo, Gavi e Ter Stegen estão no departamento médico, enquanto Eric Garcia. Frenkie de Jong são dúvidas.

Como chega o Young Boys

Depois da derrota na estreia, a equipe suíça terá alguns desfalques por questões físicas, diante de um adversário que perdeu a invencibilidade em sua liga nacional. Nesse sentido, o técnico Patrick Rahmen não poderá contar com nomes como Saidy Janko, Patric Pfeiffer e Facinet Conte. Por fim, apesar de ser uma das potências de seu país, o Young Boys começou a temporada em baixa, com seis pontos em oito rodadas.

BARCELONA X YOUNG BOYS

2ª rodada da Champions League

Data e horário: 01/10/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Olímpico Lluís Companys, Barcelona (ESP)

BARCELONA: Pena; Koundé, Cubarsi, Martinez e Balde; Casado, Torre, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick

YOUNG BOYS: Van Ballmoos; Athekame, Camara, Zoukrou e Hadjam; Niasse, Lauper; Monteiro, Ugrinic, Colley; Ganvoula. Técnico: Patrick Rahmen

Árbitro: Erik Lambrechts (BEL)

VAR: Rob Dieperink (HOL)



