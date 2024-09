Flamengo define nova comissão técnica. Veja os nomes!

O Flamengo divulgou, na tarde desta segunda-feira (30), os nomes que formarão a comissão técnica de Filipe Luís no time profissional. No total, quatro profissionais estarão juntos com o treinador, além de outros dois, que já estavam anteriormente (com Tite).

Os membros da comissão técnica de Filipe Luís são:

Ivan Palanco – Auxiliar Técnico;

Márcio Torres – Auxiliar Técnico;

Daniel Alegria – Auxiliar Técnico;

Diogo Linhares – Preparador Físico.

Permanecem na comissão técnica o auxiliar Vinicius Bergantin e o analista de desempenho Bruno Baquete.

Conheça os membros da comissão técnica

O espanhol Ivan Palanco tem passagens pelo futebol japonês, como por exemplo no Vissel Kobe, time em que joga Matheus Thuler, ex-Flamengo. Além disso, também trabalhou no Barcelona. Márcio Torres foi auxiliar técnico de Mário Jorge, campeão da Libertadores Sub-20, que atualmente está trabalhando na Arábia Saudita.

Já Daniel Alegria está no Flamengo desde 2021, quando iniciou sua trajetória no sub-17. Por fim, Diogo Linhares, que trabalhou como preparador físico do Rubro-Negro em 2018, no time principal, tem passagem pelo Corinthians.

