Atlético de Madrid expulsa torcedor que atirou objetos em Courtois

Com a identificação de uma pessoa que jogou objetos no goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, durante o dérbi de Madri, o Atlético reagiu rapidamente e puniu alguns responsáveis. Nesta segunda-feira (30), o jornal espanhol ‘Marca’ revelou que o clube expulsou “permanentemente” o torcedor identificado pelas autoridades policiais. Além dessa punição, o clube colchonero garantiu que “continua trabalhando com a polícia para identificar os outros envolvidos no lançamento de objetos, como isqueiros”, e que espera aplicar a mesma sanção a eles.

O Atlético de Madrid já havia divulgado um comunicado na madrugada de segunda-feira (30). Nele, o clube condenou os atos, que começaram aos 23 minutos da partida contra o Real Madrid.

“Essas atitudes não têm lugar no futebol e mancham a imagem de um estádio que viveu uma atmosfera espetacular, com mais de 70.000 torcedores em suas arquibancadas”, dizia o comunicado.

Confusão na partida entre Atlético e Real Madrid

A confusão começou quatro minutos após o Real Madrid abrir o placar com Éder Militão. Courtois entregou ao árbitro dois objetos arremessados no campo, sendo um deles um isqueiro. Em seguida, vários outros objetos foram lançados, o que fez com que o técnico Diego Simeone e jogadores do Atlético pedissem aos torcedores que parassem. Dessa maneira, os times foram para o vestiário e só retornaram após 20 minutos de espera.

Os responsáveis pela confusão foram os ultras que ficam atrás do gol defendido por Courtois no segundo tempo, conhecidos como ‘Frente Atlético’. Esse grupo já esteve envolvido em cânticos racistas em outras ocasiões.

Além disso, no domingo, segundo o jornal ‘Marca’, eles gritaram frases direcionadas a Vini Jr, dizendo: “É diferente, Vinicius é diferente”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.