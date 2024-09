Gallardo elogia Atlético-MG, rival do River Plate na Libertadores

River Plate e Atlético-MG fazem uma das semifinais da Libertadores. As equipes se enfrentarão nos dias 22 e 29 de outubro, com a primeira partida sendo realizada na Arena MRV e a segunda, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Dessa maneira, o treinador dos Millonarios, Marcelo Gallardo, elogiou o oponente brasileiro.

Após a derrota do River para o Talleres, pelo Campeonato Argentino, o comandante citou o compatriota Gabriel Milito, técnico do Galo, que já foram adversários no torneio local nos últimos anos.

“O Atlético é um time duro, como todos que estão nas semifinais da Copa Libertadores. Eles têm um treinador muito bom, nos conhecemos e já nos enfrentamos diversas vezes. Sua equipe tem uma marca registrada pela forma que pensa e vive o treinador. Enfrentaremos um rival muito bom dentro de 20 dias”.

Gallardo leva a melhor sobre Milito

Os duelos entre os dois são frequentes. Afinal, eles já estiveram em lados opostos em nove ocasiões, com cinco vitórias de Gallardo e três de Milito, além de um empate.

Os elogios entre os técnicos começaram após a classificação do Atlético-MG sobre o Fluminense, na última quarta-feira. Milito destacou os títulos conquistados nos últimos anos pelo comandante do River, que retornou ao clube nos últimos meses após passagem pelo futebol árabe.

“Ele ganhou duas Copas Libertadores, perdeu uma final de Copa Libertadores, perdeu uma semifinal de Copa Libertadores. Ou seja, ele, no mata-mata, é um treinador que transmite essa valentia a sua equipe. Iremos e competiremos na série, como fizemos com o Fluminense, e, quem melhor jogue, passará à final”.

Na outra semifinal, estão Botafogo e Peñarol. A primeira partida será no Nilton Santos, enquanto o jogo de volta será em Montevidéu.

