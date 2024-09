Esposa traída de Kyle Walker impõe valor astronômico para reatar com o jogador

Walker e Kilner se conheceram ainda na adolescência, mas possuem um relacionamento de idas e vindas complexas. Em 2019, após um escândalo sobre um caso do jogador com Laura Brown, antiga participante do reality ‘Ex on the beach’, ela expulsou o capitão do City de casa. Na época, dos dois já tinham três filhos.

No período em que estiveram afastados, Walker acabou se relacionando com Lauryn Goodman, com quem teve um filho. Mas o jogador e Kilner acabaram reatando. Porém, durante a gravidez do quarto filho deles, veio à tona o nascimento do segundo filho de lateral com Goodman.

Pedido de desculpas de Walker, possível volta com Kilner e reação de Goodman

Com a repercussão do caso, Walker usou a rede social para pedir desculpas a Kilner. Em seu Instagram, o jogador fez uma postagem para falar sobre a traição, revelada no início de 2024.