Companheira de Neymar, Bruna Biancardi exibe itens inusitados em mala

A mãe de Mavie também falou sobre o cardápio da sua filha com Neymar. Perto de completar um ano, a pequena já consome feijão cozido e vem recebendo alimentação brasileira.

Biancardi e Neymar na Arábia Saudita

Após reatar com o jogador, em junho, a influenciadora se mudou para a Arábia Saudita, onde acompanhou a recuperação de Neymar e também manteve Mavie próxima ao jogador. Atualmente, o brasileiro dá os últimos passos antes de seu retorno oficial. O jogador, inclusive, já treina com o elenco do Al-Hilal.

