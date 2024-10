Atlético inicia preparativos para ‘decisão’ e pode ter retorno

O técnico Gabriel Milito começou os preparativos do Atlético para o duelo contra o Vasco pela semifinal da Copa do Brasil. O primeiro jogo acontece nesta quarta-feira (2), às 19h15 (de Brasília), na Arena MRV. A expectativa é contar com o retorno de um jogador no time titular.

O volante Otávio foi a principal novidade dos trabalhos desta segunda-feira (30), na Cidade do Galo. Ele se recuperou de um problema no ombro e está liberado. Participou normalmente das atividades com o restante do elenco e a tendência é que jogue na quarta-feira.

Otávio estava afastado desde 12 de setembro, quando sofreu uma lesão após uma queda no jogo contra o São Paulo, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

A expectativa é que ele assuma a vaga ocupada por Fausto Vera, que não pode jogar devido ao fato de já ter disputado a Copa do Brasil nesta edição pelo Corinthians. Deyverson enfrenta uma situação similar, pois já atuou pelo Cuiabá. Assim, a tendência é que Paulinho ocupe a vaga no ataque. O camisa 10 foi poupado por Gabriel Milito no jogo do último fim de semana contra o Palmeiras.

Outro jogador liberado para o duelo é o zagueiro Lyanco. Ele sentiu dores no joelho direito, mas não preocupa e estará em campo.

