Cria do Inter, brasileiro troca a Europa pelo futebol árabe

Vinicius Mello é mais um brasileiro que vai atuar no Oriente Médio. O atacante, de 22 anos, está trocando o FK Cukaricki, da Sérvia, pelo Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. Dessa forma, o clube emiradense desembolsou pouco mais de 2 milhões de euros para levar o brasileiro, que firmou contrato com o novo clube até dezembro de 2027, com a opção de renovar por mais um ano.

Formado nas categorias de base do Internacional, onde também se profissionalizou e atuou por 13 partidas pelo profissional, Vini Mello foi vendido ao Charlotte FC, da MLS, em dezembro de 2021, quando estava se recuperando de uma lesão sofrida no Colorado.

LEIA TAMBÉM: Inter anuncia venda de Igor Gomes para clube dos Emirados Árabes

Nos Estados Unidos, perdeu todo o ano de 2022 por conta de uma nova lesão. Já em 2023, atuou apenas três vezes pela equipe principal e foi negociado ao FK Cukaricki em janeiro deste ano.

Vini Mello chega à Europa em 2023

No entanto, na Europa, seu futebol deslanchou. Ainda pela temporada 2023/24, foram seis gols e uma assistência, além do prêmio de melhor jogador da Liga Sérvia no mês de abril. Assim, na temporada atual, foram cinco gols e duas assistências em oito partidas disputadas, o que o deixam como vice-artilheiro e no top 5 de jogadores com mais participações diretas em gol no campeonato.

Apesar do pouco tempo no FK Cukaricki, o brasileiro deixou seu nome marcado no clube. Afinal, com 11 gols em 22 jogos, Vini tem a terceira melhor média de gols por jogo da história (0,5) e é o jogador que menos tempo precisou para balançar as redes, com um tento a cada 118 minutos.

Agora no Al-Jazira, o jovem atuará ao lado de nomes como Mohamed Elneny, ex-Arsenal, e Nabil Fekir, ex-Betis. Além dos brasileiros Fernando, ex-Grêmio, e Bruno Conceição, que está no clube desde 2019.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.