Dono do Cruzeiro sobre chance de título: Intenção é ganhar a Sul-Americana

O dono do Cruzeiro, o empresário Pedro Lourenço, afirmou que o time mineiro não desistiu do Brasileirão, mas que a prioridade é a Copa Sul-Americana. Afinal, é a competição em que o clube está na semifinal e enfrentará o Lanús, da Argentina, em outubro.

Desde o início de 2024, a intenção do Cruzeiro é a classificação para a Libertadores da próxima temporada. Assim, o time luta em duas frentes para atingir seus objetivos.

“Nossa intenção é ganhar a Sul-Americana, mas sem perder o foco no Brasileiro. Teremos o jogo na quinta. Depois disso, o Diniz terá 15 dias para conhecer o grupo e trabalhar. Esperamos que, na volta, retomemos com mais força, com algo a mais que ele vai acrescentar. Estou confiante de que as coisas vão acontecer”, disse o dirigente.

No Brasileirão, o Cruzeiro ocupa atualmente a 8ª colocação, com cinco pontos a menos que o Flamengo, primeiro time do G4. A distância para o G6 é menor, sendo de dois pontos. Vale lembrar que são quatro vagas diretas e outras duas para a pré-Libertadores.

Ainda sobre o Brasileirão, o Cruzeiro voltará a campo na quinta-feira (3), às 21h30, contra o Fluminense, que está na zona de rebaixamento. O jogo será no Mineirão, pela 29ª rodada da competição.

