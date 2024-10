José Mourinho usa laptop em protesto contra o VAR no Campeonato Turco

O técnico José Mourinho protagonizou uma cena inusitada na vitória do Fenerbahçe sobre o Antalyaspor, por 2 a 0, pelo Campeonato Turco. Irritado com o VAR, o português colocou um laptop em frente de uma das câmeras de transmissão. Por causa da ação, o árbitro do jogo puniu o técnico com o cartão amarelo.

Mourinho colocou o laptop em frente à câmera para protestar contra a anulação de um gol de Dzeko por impedimento. Depois dessa situação, porém, Thalisson Kelven marcou contra e ampliou a vantagem da equipe do técnico português.

“Gosto de um bom VAR. Para mim, não importa se é turco ou se é de outra nacionalidade. Só quero um VAR que ajude o árbitro a tomar as decisões corretas. Houve muitas situações duvidosas no jogo. Muitas. Desde o primeiro minuto até um possível pênalti sobre o Dzeko, um segundo amarelo pela cotovelada ao Tadic, até este gol do Dzeko. Há muitas situações duvidosas, mas eu vivo convosco. Acabei de ter essa reação de uma forma calma, mas o árbitro que estava próximo de mim decidiu dar-me cartão amarelo. Não fiz nada de mal”, disse Mourinho em coletiva após a partida.

“O lateral-esquerdo estava em posição. Para nós, é gol válido. Não disse uma única palavra nem exerci pressão, mas o árbitro deu-me um cartão amarelo. Não faz mal”, completou.

O time de Mourinho está em segundo lugar no Campeonato Turco, três pontos atrás do rival, com sete partidas disputadas. O clube é o recordista de títulos da liga (28 troféus), mas não ganha desde 2013/14.

