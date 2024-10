Veja como foi o primeiro dia de Filipe Luís como técnico do Flamengo

O Flamengo viveu o primeiro dia com Filipe Luís como técnico do time principal. O ex-jogador aproveitou para mostrar como deve ser o trabalho dele daqui para frente com conversas com os jogadores. Além disso, correu ao lado do elenco, utilizou vídeos e já iniciou a preparação visando à partida contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil.

Como já conhece boa parte do elenco, a recepção dos jogadores foi tranquila e com sorrisos. Gabigol até brincou com o ex-lateral nos vídeos divulgados pelo Flamengo com as primeiras imagens do dia. Filipe, aliás, passou no departamento médico, onde conversou com o atacante Pedro, que só volta na próxima temporada.

Antes de colocar a bola para rolar, Filipe aproveitou para passar vídeos do Corinthians, seu primeiro adversário. Já no gramado, uma cena comum com Jorge Jesus se repetiu. Filipe Luís correu ao lado dos jogadores durante o aquecimento e também apareceu dentro do campo durante a atividade ajudando a marcar e demonstrando o que queria. Muita correria por parte do ex-jogador.

De acordo com informação do “Uol”, o treino de Filipe Luís foi considerado como focado e motivador. Ele, aliás, tem apresentação nesta terça-feira, no Ninho do Urubu. Antes disso, ele falou pela primeira vez como treinador do clube e prometeu time ofensivo nos próximos jogos.

