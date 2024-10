Bora Bill! Atacante marca em estreia por time vegano no Rio Grande do Norte

O atacante Bill, que teve passagens de destaque por grandes equipes do futebol nacional, agora defende o Laguna, da segunda divisão do Rio Grande do Norte, time conhecido por ser vegano. Ele estreou com gol na vitória da sua nova equipe contra o Parnamirim, pela segunda rodada do estadual.

Aliás, aos 40 anos, Bill marcou um gol e deu duas assistências, para Noninha e Vitinho, respectivamente, na partida disputada no Estádio Barrettão, em Ceará-Mirim, no domingo (29). Após a partida, Bill falou sobre sua estreia e afirmou estar feliz pelas participações em gols.

“Feliz por essa minha estreia com gol e dando assistência. Vamos trabalhar forte e temos uma expectativa boa para esse Campeonato Potiguar”, disse o jogador.

Bill estava no futebol da Tailândia

Todavia, foi a primeira vitória do time vegano na competição. O resultado coloca o Laguna na segunda posição na tabela devido ao saldo de gols.

Ainda sobre Bill, ele atuava na Tailândia desde 2017, onde, portanto, se destacou como um dos atletas estrangeiros de maior importância na história do Campeonato Tailandês, com mais de 80 gols marcados em sete temporadas.

