Brigando por acesso e título, Santos terá sequência que o colocou 1º lugar no turno

O Santos disputa a liderança da Série B rodada a rodada com o Novorizontino. Além disso, o Peixe luta pelo acesso e, agora, na reta final da competição, terá uma sequência que garantiu o “título” do primeiro turno.

Aliás, nas contas do Santos, o ideal é atingir 64 pontos para confirmar o acesso à elite do futebol brasileiro. Assim, o time também aposta em novos resultados positivos contra equipes que venceu no primeiro turno, entre elas, o Paysandu e o Goiás. Na ocasião, o Peixe chegou a ficar 10 jogos sem perder.

Veja também: Brazão projeta disputa por titularidade em 2025: ‘Dor de cabeça para o treinador’

Curiosamente, o Santos tem um retrospecto excelente fora de seus domínios, com três vitórias e um empate no returno da Série B. No total, já são oito jogos sem perder longe da Vila Belmiro neste período.

Confira os próximos jogos do Santos na Série B

Agora, o time terá o compromisso contra o Goiás, na Serrinha. O jogo está marcado para a próxima segunda-feira (7). Depois, o Santos enfrenta Mirassol (casa), Chapecoense (fora), Ceará (casa), Ituano (fora), Vila Nova (casa), Coritiba (fora), CRB (casa) e Sport (fora).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.