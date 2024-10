Rodrigo Dunshee registra chapa para eleições do Flamengo

Depois de Delair Dumbrosck, Rodrigo Dunshee lançou, nesta segunda-feira (30), a sua candidatura para concorrer ao cargo de presidente do Flamengo. Com a chapa “UNIFLA”, ele tem como vice Marcos Bodin. A eleição acontece no dia 9 de dezembro.

A entrega da documentação, realizada na sede do clube, contou com a participação de Rodolfo Landim, Nunes e mais de 60 apoiadores da candidatura de Rodrigo Dunshee à presidência. Além de Dunshee e do candidato a vice, Marcos Bodin, a Chapa UNIFLA também conta com ex-atletas laureados como Diego Hypólito e Ricardo Prado.

Além disso, a conselheira Juliane Musacchio irá atuar como presidente da Assembleia Geral. Ela terá ao seu lado, como vice presidente da Assembleia Geral, Rodrigo Gama, filho do maestro Junior.

A Chapa UNIFLA comanda o Flamengo desde 2019, tendo Rodolfo Landim como presidente e Rodrigo Dunshee como vice ao longo dos últimos seis anos.

A ideia inicial, aliás, era realizar um evento no Jockey, nesta segunda-feira, com show do Diogo Nogueira, para lançar a candidatura. No entanto, foi adiado para o dia 14 por conta do “clima” no Flamengo.

Candidatos

Desta maneira, seis candidatos concorrem à presidência do Flamengo. Delair Dumbrosck; Luiz Eduardo Baptista (Bap); Maurício Gomes de Mattos; Pedro Paulo; Rodrigo Dunshee e Wallim Vasconcellos. O único pré-candidato que desistiu do pleito foi José Carlos Peruano, que, afinal, decidiu apoiar Dunshee.

