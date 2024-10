Oficial! Flamengo tem seis chapas registradas para eleições em dezembro

A semana decisiva começou deveras agitada nos bastidores do Flamengo. Nas últimas 24 horas, o clube comunicou a demissão de Tite, oficializou Filipe Luís como interino, divulgou a nova comissão e, por fim, teve o registro de seis chapas para eleição presidencial do clube. Os candidatos tinham até ontem, segunda-feira (30), para inscrever suas candidaturas ao pleito do dia 9 de dezembro.

Além da situação, representada por Rodrigo Dunshee, outras cinco chapas se lançaram oficialmente às eleições no Flamengo. Os candidatos são: Delair Dumbrosck; Luiz Eduardo Baptista (Bap); Maurício Gomes de Mattos; Pedro Paulo; Rodrigo Dunshee e Wallim Vasconcellos.

A comissão eleitoral do Flamengo ainda precisa homologar as candidaturas até o dia 10 de novembro. Será necessário, portanto, uma análise de verificação das chapas para confirmar se não houve irregularidade na inscrição.

Candidatos, vices e chapas

Chapa Nação Sem Fronteiras

Candidato: Delair Dumbrosck

Vice: Izamilton Mota Gois

Delair Dumbrosck Izamilton Mota Gois Chapa Raça, Amor e Gestão

Candidato: Luiz Eduardo Baptista (Bap)

Vice: Flávio Willeman

Luiz Eduardo Baptista (Bap) Flávio Willeman Chapa Mengão Maior

Candidato: Maurício Gomes de Mattos

Vice: Wellington Silva

Maurício Gomes de Mattos Wellington Silva Chapa Fla Tradição & Juventude do Flamengo

Candidato: Pedro Paulo

Vice: Siro Darlan Oliveira

Pedro Paulo Siro Darlan Oliveira Chapa UNIFLA

Candidato: Rodrigo Dunshee

Vice: Marcos Bodin

Rodrigo Dunshee Marcos Bodin Chapa Flamengo em Outro Patamar

Candidato: Wallim Vasconcellos:

Vice: Bruno Cotecchia

Oposição recebe apoio de Zico

A chapa ‘Raça, Amor e Gestão’, de Luiz Eduardo Baptista, encorpou-se com nomes de impacto internamente e, inclusive, com ex-membros da gestão de Rodolfo Landim. O vice de BAP, por exemplo, atuou como VP jurídico do clube por cinco anos – entre 2013 e 2018 -, nos mandatos de Eduardo Bandeira de Mello.

Bap se lançou à presidência do Flamengo no dia 9 de setembro em um teatro no Lebron, Zona Sul do Rio, diante de 800 pessoas. A chapa atua como oposição à UNIFLA, de Rodrigo Dunshee, e conta com o apoio do maior nome da história do clube: Zico. Outros apoiadores figuram entre as 500 pessoas mais influentes da América Latina, segunda a lista da ‘Bloomberg Línea’.

“Eu apoio o Bap, principalmente por gratidão. O Bap é um cara em quem eu confio demais. Gosto das pessoas que olham nos seus olhos e mantém a palavra, cumprem aquilo que tratam. É um empresário de sucesso, flamenguista de arquibancada, o Flamengo representa muito para ele e foi peça importantíssima desde 2012. O meu candidato é o Bap”, disse Zico em entrevista ao ‘Só se for agora’.

Eleições no Flamengo

A eleição acontecerá na segunda-feira, 9 de dezembro, de 08h às 21h, na sede do Flamengo, na Gávea. O candidato vencedor representará o clube no próximo triênio 2025/2026/2027.

Ao contrário das outras eleições, neste ano as chapas terão reconhecimento por números ao invés de cores.

