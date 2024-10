Ten Hag volta ficar pressionado após fraco início de temporada do United

Para a temporada 2024/25, o Manchester United optou por renovar o contrato do técnico Erik ten Hag, porém o fraco início de temporada aumentou a pressão. Assim, o técnico holandês balança no cargo e terá uma semana decisiva para tentar permanecer à frente dos Diabos Vermelhos, segundo a imprensa britânica.

O objetivo do clube era fazer com que o treinador tivesse uma temporada completa, agora sob a direção do grupo INEOS. Afinal, o homem mais rico do Reino Unido adquiriu 25% das ações do clube em dezembro de 2023 e assumiu o comando do futebol.

Contudo, o United ganhou apenas três dos nove jogos disputados neste início. Das últimas quatro partidas de Premier League, só balançou a rede em uma delas (no 3 a 0 sobre o Southampton, fora de casa) e só tem melhor ataque (5 gols) que os próprios Saints (3) na liga.

Fora a derrota por 3 a 0 para o Liverpool, também em Old Trafford, e um 0 a 0 com o Crystal Palace, fora. Com as atuações consideradas frustrantes, o treinador terá mais dois jogos para tentar evitar a queda (contra o Porto na Liga Europa e o Aston Villa, no Inglês). Atualmente, os Diabos Vermelhos ocupam a 13ª colocação da Premier League, com 7 pontos, quatro da zona de rebaixamento.

“Nós tomamos a decisão após uma análise clara (no meio do ano) do que temos que melhorar e como queremos construir um time, mas sabíamos que levaria um tempo. Precisamos de tempo. Estamos todos na mesma página ou juntos no mesmo barco: os donos, a comissão técnica e os jogadores também. Não tenho essa preocupação (de ser demitido)”, disse Ten Hag, em entrevista coletiva após a derrota para o Tottenham.

