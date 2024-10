Artilheiro do Santos em 2024, Guilherme vive seca de gols na Série B

Principal peça ofensiva do Santos, o atacante Guilherme não vive sua melhor fase nesta temporada. O jogador é o artilheiro da equipe no ano, mas vive seu pior jejum com a camisa do Peixe. Afinal, o camisa 11 não balança as redes adversárias desde o início do mês de agosto e já soma nove jogos seguidos sem marcar na Série B do Brasileirão.

Ele marcou duas vezes contra o Paysandu, no dia 9 de agosto. Aliás, estes foram os únicos gols do jogador no returno da Série B. Neste período, além de parar de balançar as redes, viu o meio-campista Giuliano o igualar na artilharia. Na Série B, cada um deles tem sete gols e, considerando toda a temporada, foram dez.

Contudo, mesmo sem marcar, Guilherme sendo uma grande arma ofensiva no Peixe. Afinal, ele já tem sete assistências na competição e é o principal passador do Santos. Aliás, foi dele o passe para Giuliano marcar o gol da vitória contra o Operário, na Vila Viva Sorte, na última rodada da Série B.

No dia a dia do CT Rei Pelé, a seca de Guilherme não passa de uma instabilidade. O jogador ostenta uma média de 2,7 finalizações por partida e dá 1,6 passe decisivo por partida, aqueles que colocam seus companheiros em condição clara de fazer gols. Além disso, é muito importante na recomposição defensiva.

Guilherme mira a artilharia da Série B

Guilherme está também a dois gols dos artilheiros da Série B neste momento. Caio Dantas (Guarani), Erick Pulga (Ceará) e Aylon (Ceará), tem nove cada. Assim, para buscar o acesso e o título, o Santos espera que seu artilheiro, enfim, volte a encontrar o caminho do gol.

