Presidente do Botafogo recebe a maior honraria da Câmara Municipal do Rio

O presidente do Botafogo, Durcesio Mello, recebeu, nesta terça-feira (1), o Conjunto de Medalhas de Mérito Pedro Ernesto, a maior honraria da Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

“É um dia muito feliz para mim. Após quatro anos de gestão, recebo este reconhecimento, a Medalha Pedro Ernesto, a maior honraria da cidade. É, então, uma emoção muito forte, é até difícil falar. É, talvez, o reconhecimento por tudo o que fizemos no Botafogo. Não fiz nada sozinho. É uma felicidade muito grande. Estou, portanto, muito feliz e honrado com essa homenagem”, afirmou Durcesio.

A medalha foi entregue ao presidente alvinegro pela vereadora Tainá de Paula, em cerimônia na Câmara Municipal. Estiveram presentes torcedores do Botafogo, membros da diretoria alvinegra e familiares do presidente Durcesio. Ao fim da formalidade, aliás, todos cantaram o hino do clube mais tradicional do país.

Criada em 1980, a medalha Pedro Ernesto é a principal honraria concedida pelos vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Ela é entregue a pessoas e entidades que se destacam por sua atuação na sociedade.

Eleito no fim de 2020, Durcesio está no fim do mandato. Em sua gestão, o Botafogo tornou-se uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), vendendo 90% ao empresário norte-americano John Textor. Ou seja, a parte social permanece sob a responsabilidade do atual presidente alvinegro.

No dia 18 de dezembro, o Botafogo decide o novo presidente do quadro social. Durcesio firmou apoio à chapa formada por João Paulo Magalhães Lins e André Silva.

