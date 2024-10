Diego Ribas opina sobre preparação de Filipe Luís para assumir o Flamengo

Diego Ribas chegou ao Flamengo com sonho de conquistar títulos e fazer história no clube, mas fez muito mais que isso ao construir laços eternos com companheiros. Uma das parcerias que se solidificou no clube foi a de Filipe Luís, que agora assumirá o comando técnico do Rubro-Negro no lugar de Tite. Profundo conhecedor da capacidade do amigo, o ex-capitão fez questão de dar sua opinião sobre o novo desafio na carreira do, agora, interino.

O ex-camisa 10 da Gávea disse que vê Filipe Luís “preparado para viver esse momento” à frente do Flamengo. A aposta no sucesso do amigo vai além da análise só pela competência ou cursos preparatórios, mas principalmente por acreditar que o ex-lateral é um intenso conhecedor do DNA do clube.

Filipe Luís iniciou os treinamentos junto ao grupo na última segunda-feira (30), no Ninho do Urubu. O primeiro desafio à beira do gramado acontecerá nesta quarta-feira (2), no Maracanã, pela ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians.

Opinião de Diego Ribas

O ex-capitão do Flamengo, que atua como palestrante e apresentador de podcast, fez sua análise em um post no Instagram. No vídeo, Diego avalia toda trajetória de Filipe Luís no clube até a sucessão de Tite.

“Estou aqui como amante do futebol, como amigo do Filipe, para expressar a minha opinião, mas principalmente para dizer o quanto eu o vejo preparado para viver nesse momento. A preparação do Felipe não passa apenas pelos cursos de treinador, que são muito importantes, ele os realizou com excelência. A principal preparação começou em 2019, quando ele, mesmo consagrado na Europa, decide vir para o Flamengo em busca de novas conquistas, novos desafios”, e prosseguiu:

“Conquistou, mas também viveu momentos de dificuldade junto com o grupo. Superou esses momentos e isso deu a ele credibilidade, propriedade para entender o que é trabalhar, o que é estar dentro do Flamengo. A cobrança, a expectativa, sempre muito altas. Não basta vencer, é preciso apresentar um futebol conectado com o DNA do clube, compatível com a qualidade dos jogadores que você tem em mão”, e concluiu:

“Na minha opinião, continua sendo o melhor elenco da América Latina. Ao mesmo tempo sabe que é um privilégio estar lá dentro, ser cobrado, mas ter recursos para solucionar esses problemas. O Filipe vem, então, preparado e com uma conexão muito grande com esse grupo. Os jogadores gostam dele, respeitam. Ele está começando a carreira, tem muito o que aprender, a se desenvolver, mas está pronto para substituir o Tite nesse momento (…). E para o Filipinho: sucesso, meu irmão. Sei o quanto você sonhou com esse momento, quanto se preparou. Estarei sempre na torcida”, concluiu Diego.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.