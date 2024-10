Uefa coloca árbitro na geladeira depois de opressão a jogador

A Uefa retirou Fábio Maresca do quadro de arbitragem no jogo entre PSV e Sporting, pela Liga dos Campeões, que ocorre nesta terça-feira (01/10). O italiano seria o quarto integrante, mas saiu da lista após acusação de ameaça de morte a um jogador do Kuwait, na última semana.

O episódio teria ocorrido durante uma discussão entre Maresca e o meio-campista Khaled Al-Murshed, do Al-Arabi, na derrota da equipe para o Al-Kuwait por 2 a 0, no campeonato local.

Posteriormente à partida, o jogador foi prestar queixa contra o árbitro na polícia kuwaitiana. A propósito, Khaled Al-Murshed assegurou que tem testemunhas e provas em vídeo da ameaça de morte feita por Maresca. O seu clube, o Al-Arabi, foi responsável por realizar a denúncia. O jornal italiano “Gazzeta dello Sport” foi o veículo que fez o caso se tornar público.

Ainda segundo o veículo, a associação italiana de arbitragem demonstrou indignação com o acontecimento. Principalmente pela boa relação, inclusive com colaboração, que conserva com federações de outros países.

Aliás, a Federação Italiana de Futebol ainda não se posicionou sobre o ocorrido. Fábio Maresca já havia sido alvo de críticas no começo da temporada pela atuação negativa no embate entre Milan e Torino, ainda em agosto, pela Serie A. Por isso, como punição, o árbitro foi realocado para trabalhar em jogos da Segunda Divisão italiana.

