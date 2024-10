Reencontro, clássico e confronto direto: veja o calendário do Fluminense em outubro

Após as eliminações nas Copas do Brasil e Libertadores, o Fluminense volta suas atenções para a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Assim, o técnico Mano Menezes terá tempo para recuperar jogadores e fortalecer o entrosamento e assimilação do seu estilo de jogo.

Afinal, o mês de outubro contará também com uma Data Fifa, visto que terá partidas das Eliminatórias da América do Sul para a Copa de 2026. O Tricolor, então, vem de três derrotas consecutivas, diante de Juventude, Botafogo e Atlético-GO e voltou a ocupar a zona de rebaixamento.

O primeiro confronto do mês marcará o reencontro do elenco com um velho conhecido. Trata-se de Fernando Diniz, que agora comanda o Cruzeiro. O duelo, portanto, acontece no Maracanã, na próxima quinta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), pela 29ª rodada.

Na sequência da competição, a equipe carioca só voltará a campo no dia 17 (quinta-feira), às 20h (de Brasília), contra o rival Flamengo. Nesta edição do Brasileirão, o Tricolor venceu apenas um clássico, contra o Vasco, no primeiro tempo. Contudo, nos outros três, o time sequer balançou a rede.

Entre os dias 26 e 27 de outubro, o Fluminense terá um confronto direto com o Vitória, visto que a diferença entre as equipes é de apenas um ponto. Dessa forma, o confronto acontece no Barradão, e no primeiro turno, o time baiano levou a melhor, no Maracanã.

Por fim, os comandados de Mano Menezes têm um jogo a menos que seus adversários diretos na luta contra o rebaixamento. Entretanto, até o momento, a CBF não confirmou a nova data para o duelo com o Athletico-PR, no Rio de Janeiro, válido ainda pelo primeiro turno.

Confira os jogos do Tricolor em outubro

Brasileirão

Fluminense x Cruzeiro – Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

03/10 (quinta-feira), às 21h30

Brasileirão

Flamengo x Fluminense – Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

17/10 (quinta-feira), às 20h

Brasileirão

Vitória x Fluminense – Barradão, Salvador (BA)

26 ou 27/10 – a definir

