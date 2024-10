Filipe Luís revela primeiro sonho no Flamengo: ‘Vencer o Corinthians’

Filipe Luis já chegou no comando do Flamengo com uma missão importante: a semifinal da Copa do Brasil. O Rubro-Negro enfrenta o Corinthians e o jogo de ida será no Maracanã, nesta quarta-feira (2), às 21h45. Dessa forma, o treinador revelou que seu primeiro sonho com a equipe é vencer essa partida.

“Meu sonho é ganhar amanhã contra o Corinthians. Esse é o primeiro sonho que eu tenho. Obviamente que o objetivo do Flamengo sempre é lutar por tudo. E eu sei desse peso, não fujo dessa responsabilidade. Com o elenco que tem ali, com aqueles jogadores que estão no vestiário, esse time eu tenho que fazer jogar. E se eu não fizer jogar, obviamente que eu sou o culpado. Porque eu sou o maior responsável por esses jogadores”, disse.

Assim, o técnico contou que está desde a manhã de ontem, quando soube que ia assumir a equipe, estudando o adversário:

“Joga com um adversário que está em uma crescente, e que obviamente que vem pra incomodar. Desde ontem de manhã preparando, estudando o máximo possível o Corinthians pra poder fazer um grande jogo e recuperar o carinho da torcida”, afirmou.

Filipe Luis e a torcida do Flamengo

Como jogador, Filipe Luis é um dos ídolos recentes do clube carioca. Por isso, sabe que a expectativa dos torcedores com a sua contratação, é alta. Dessa forma, o treinador ressaltou a importância da torcida nos jogos do Flamengo e fez um pedido:

“Sei que a expectativa é muito alta. E eu gostaria muito que essa comunhão exista entre o jogo. Eu vi essa torcida ganhar jogo pra gente, eu senti essa energia e a gente precisa recuperar isso. Que o estádio não esteja dividido, que essa torcida esteja sempre animando nosso time que precisa muito desse apoio e trabalho não vai faltar. Obviamente tanto eu como todos os jogadores vamos continuar dando a vida pelo Flamengo pra convencer eles no campo que eles tem que apoiar a gente”

Flamengo e Corinthians definem um finalista da Copa do Brasil desta temporada. O jogo de ida é nesta quarta-feira (2), no Maracanã. Portanto, a partida de volta será na Neo Química Arena, no dia 20 de outubro.

