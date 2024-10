Marcos Braz, do Flamengo, afirma que é o último ano no clube

Marcos Braz, vice-presidente do futebol do Flamengo, afirmou que esse é seu último ano como dirigente do Rubro-Negro. Ele revelou que já havia comunicado o presidente Rodolfo Landim que deixaria o clube junto com ele. As eleições para definir o novo presidente do clube carioca vai acontecer em dezembro.

“Já comuniquei ao presidente Rodolfo Landim, há muito tempo, que eu iria sair junto com ele, quando ele saísse da presidência”, disse.

Além disso, o dirigente explicou como será o contrato de Filipe Luís. Primeiro, o clube postou em nota oficial como ‘interino’. No entanto, o ex-jogador será técnico oficial do clube até o fim do ano que vem e contou como foi a conversa entre os dois.

”O contrato de Filipe será assinado até dezembro de 2025 e é o técnico do Flamengo. O Filipe de pronto aceitou o convite para ser técnico do Flamengo. Claro, pela relação de confiança e em contratos que já foram feitos pra traz, que já foram renovados. Isso facilitou muito. Apresentei alguns quesitos pra ele e a gente entendeu que dar 15 meses pra ele de trabalho, a gente deu pra tanta gente, a gente acreditou em tanta gente, eu não poderia anão creditar isso a ele. E eu acho que essa é uma mensagem que a gente passa de absoluta confiança nele e no trabalho dele” afirmou.

Marcos Braz fala sobre Hugo Souza

O goleiro Hugo Souza, que atualmente defende o Corinthians, pertence ao Flamengo. Dessa forma, o dirigente afirmou que o clube paulista ainda não comprou o jogador – e acredita que não dá mais tempo antes da partida pela semifinal da Copa do Brasil. Assim, caso o Timão utilize o defensor, terá que pagar uma multa de R$ 500 mil ao Rubro-Negro.

“São 15h da tarde. Se não tiver (comprado), eles vão pagar (a multa). Simples.” decretou Marcos Braz.

Bruno Spindel também falou sobre a situação. Disse que, até o momento, não houve procura para acertar o negócio.

“Não tem nenhuma comunicação, nem de pagamento da multa para poder jogar nem de aquisição em definitivo”, disse.

Flamengo e Corinthians se enfrentam pela semifinal da Copa do Brasil. O jogo de ida é nesta quarta-feira (2), no Maracanã, às 21h45. Portanto, a volta será na Neo Química Arena, no dia 20 de outubro.

