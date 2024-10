Justiça nega recurso do Corinthians e mantém penhora milionária da Globo

A Justiça de São Paulo negou o recurso do Corinthians para ter acesso ao valor R$ 11,8 milhões depositados pela Globo a títulos de cotas de TV. O clube pretendia usar o dinheiro para regularizar dívidas, de cerca de R$ 30 milhões, com o empresário André Cury.

No recurso, o Corinthians garantiu que usaria a quantia para arcar com uma dívida com a Caixa Econômica pela construção do estádio. A Justiça, contudo, considerou que os valores poderiam ser penhorados para arcar com o débito milionário que o clube tem com André Cury e manteve o bloqueio.

O depósito da Globo ocorreu na primeira semana de setembro e de forma parcelada: uma de R$ 8,2 milhões e as outras nas quantias de R$ 1,9 e R$ 1,6 milhão. A emissora recebeu uma determinação judicial para repassar cotas de TV do Corinthians diretamente ao tribunal, justamente para garantir a quitação da dívida com Cury.

Em junho, a Justiça proibiu que o Corinthians exercesse a venda de cinco jogadores e solicitou, ainda, o bloqueio de R$ 14 milhões dos cofres do clube. As medidas ficariam em vigência pelo menos até a quitação do débito com o empresário.

Corinthians x André Cury

André, considerado um dos principais empresários do meio esportivo na atualidade, tem ao todo cinco processos contra o Corinthians. Inclusive, Cury havia conseguido o bloqueio de R$ 14,9 milhões das contas do clube paulista pela venda do volante Ederson, em 2022.

Inicialmente, o Corinthians se comprometeu a arcar com 15% do valor líquido da transferência, mas não o fez. No ano seguinte, houve uma tentativa de renegociação por parte do empresário, e o clube aceitou pagar R$ 3,3 milhões parceladamente – o que também não ocorreu. Cury recorreu à Justiça em março de 2024 para cobrar valores com multas e correções. Segundo levantamento, a quantia pode chegar a R$ 30 milhões.

