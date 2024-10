Terror dos austríacos, Brest massacra RB Salzburg na Champions; Stuttgart empata com Sparta Praga

A Champions League tem um líder improvável após o início da segunda rodada. Pela primeira vez na competição, o Brest foi até a Áustria e goleou o Red Bull Salzburg por 4 a 0, nesta terça-feira (1). Em outro jogo, o Stuttgart ficou no empate em 1 a 1 com o Sparta Praga, na Alemanha.

Como a competição continental está em novo formato em 2024/25, não há mais fase de grupos. Assim, todas as 36 equipes estão juntas na classificação geral, mas cada uma delas fará “apenas” oito partidas.

Com a goleada desta terça, o Brest vem provando que é o terror dos austríacos. Afinal, ganhou do Sturm Graz na estreia por 2 a 1 e agora massacrou o Salzburg. Dessa maneira, está na liderança provisória da Champions com seis pontos, mas deve ser superado por gigantes do continente até o fim da rodada, nesta quarta. Já o Salzburg acumula a segunda derrota seguida e está na lanterna, na 36ª posição.

Nada deu certo para o RB Salzburg na partida. No início, até mostrou que poderia dar o ar da graça para sua torcida na Áustria. Aos dez minutos, marcou com Baidoo, mas o gol foi anulado por impedimento. Não demorou muito para Sima abrir o placar para o Brest.

Se o primeiro tempo foi ruim para a equipe da Áustria, a etapa final mostrou que era dia para ficar em casa. Aos 20, Camara ampliou o marcador. Em seguida, a situação ficou ainda mais crítica, quando Sima fez o terceiro. Na saída de bola, o Brest anotou o quarto com Pereira Lage, dando números finais ao massacre.

Sparta Praga rouba ponto na Alemanha

Atuando fora de casa, o Sparta Praga conseguiu importante resultado ao empatar em 1 a 1 com o Stuttgart. O resultado deixa a equipe da República Tcheca bem na Liga dos Campeões.

Afinal, a equipe de Praga chega a quatro pontos, uma vez que venceu o RB Salzburg por 3 a 0 na primeira rodada. Já o Stuttgart soma o seu primeiro ponto, pois perdeu na estreia por 3 a 1 para o Real Madrid.

O primeiro tempo foi animado. Logo aos seis minutos, o Stuttgart abriu o placar com Millot. Ainda na etapa inicial, Kairinen empatou. Os alemães tentaram a todo custo a primeira vitória na Champions, mas o resultado acabou igual.

