Palmeiras chega a 31 títulos na gestão de Leila Pereira; confira os principais

O Palmeiras conquistou o tricampeonato inédito do Campeonato Brasileiro Sub-20. Na grande final, o Verdão derrotou o Cruzeiro por 3 a 0, em duelo realizado no Allianz Parque. Com essa vitória, o Alviverde chega a 31 títulos sob a gestão de Leila Pereira, que começou em 2021.

Aliás, a contagem inclui torneios de base organizados pelas federações paulistas, pela CBF, e competições internacionais promovidas pela Conmebol. No total, portanto, são sete troféus no futebol masculino profissional, dois no futebol feminino profissional e mais 22 nas categorias de base. Todavia, Leila aproveitou para comentar sobre o sucesso das crias da academia após mais essa conquista.

Veja também: Leila Pereira vibra com conquista na base e enaltece ex-presidente do Palmeiras

“É uma alegria imensa. Tudo isso é resultado de um trabalho de anos, da valorização dos nossos profissionais e do investimento que fazemos anualmente na base. O mundo está vendo as revelações do Palmeiras. Isso não existia no passado; recuperamos a base recentemente. Sinto muito orgulho por dar continuidade ao trabalho iniciado pelo presidente Maurício Galiotte”, afirmou a presidente.

Veja a lista de títulos conquistados na gestão de Leila no Palmeiras:

Futebol masculino

Campeonato Brasileiro (2022 e 2023)

Campeonato Paulista (2022, 2023 e 2024)

Recopa Sul-Americana (2022)

Supercopa do Brasil (2023)

Futebol feminino

CONMEBOL Libertadores (2022)

Campeonato Paulista (2022)

Principais títulos da base

Sub-20

Copa São Paulo de Futebol Júnior (2022 e 2023)

Campeonato Brasileiro (2022 e 2024)

Copa do Brasil (2022)

Supercopa do Brasil (2022)

Campeonato Paulista (2023)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.