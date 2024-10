Líderes de organizadas do Milan e Inter são presos por suposto envolvimento com a máfia

A polícia italiana prendeu 19 pessoas, incluindo os líderes das torcidas organizadas do Milan e Inter de Milão, em uma operação que investiga a presença da máfia nesses grupos. De acordo com o jornal ‘Gazzetta dello Sport’, a ação faz parte de uma investigação sobre a infiltração da máfia nas torcidas dos dois clubes.

Entre os detidos estão Luca Lucci, líder da torcida do Milan, e Renato Bossetti, líder da torcida da Inter de Milão. Das 19 pessoas presas, 16 foram colocadas em prisão preventiva e três em prisão domiciliar. Além disso, cerca de 50 mandados de busca foram executados contra suspeitos de crimes como associação criminosa, extorsão e lesões. Ao mesmo tempo, todos com agravante do envolvimento mafioso.

A operação foi resultado de uma longa investigação conduzida pela Procuradoria de Milão, iniciada após o assassinato de Antonio Bellocco, um torcedor da Inter com conexões com a máfia calabresa, ocorrido em 4 de setembro. Bellocco acabou sendo esfaqueado por Andrea Beretta, outro integrante da torcida do Inter.

Também estão sendo investigados esquemas de extorsão na venda de ingressos, comércio ilegal de vagas de estacionamento nos arredores do estádio que Inter e Milan compartilham, e acordos entre as torcidas para a venda de bebidas no estádio San Siro.

