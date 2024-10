Arteta relembra convivência com Ronaldinho: ‘Nunca vi um talento como aquele’

Mikel Arteta comanda o Arsenal nesta terça-feira, 1º de outubro, em um jogo contra o PSG pela segunda rodada da fase de liga da Champions 2024/25. O espanhol, que já jogou pelo time parisiense, relembrou em entrevista ao jornal britânico ‘The Sun’ o período em que dividiu o vestiário e o quarto com Ronaldinho Gaúcho, na época em que jogaram no Paris Saint-Garmain.

“Comigo, ele sempre foi perfeito. Fomos colegas de quarto por um ano. Mas, ele era incrível. Tanta energia, tanta alegria, tudo era bom. Eu não o via como uma estrela na época, mas ele já tinha um talento enorme”, contou Arteta.

“Ele tinha uma aura, uma energia, sempre com um sorriso no rosto. Era impossível ficar de mau humor ao lado dele. Nos treinos, eu nunca vi um talento como aquele. Em cada exercício, eu pensava: ‘Como isso é possível?’ Foi inacreditável jogar com ele”, acrescentou.

Além disso, Arteta também comentou sobre o impacto de Ronaldinho no PSG e no Barcelona.

“Ele é o único jogador que eu vi na história que conseguiu transformar, sozinho, dois clubes. Ele fez isso em Paris e depois foi para o Barcelona em um dos piores momentos do clube e também os transformou”, explicou.

“Foi quase surreal, um sonho para mim. Ao mesmo tempo, aproveitei ao máximo”, finalizou Arteta.

