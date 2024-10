Raphinha marca, e Barcelona goleia Young Boys pela Champions

Após estrear com derrota na nova Champions, o Barcelona fez bonito na segunda rodada. Nesta terça-feira (1º), o Barça contou com show de Lewandowski para golear o Young Boys, da Suíça, por 5 a 0, no Olímpico de Montjuic, na Catalunha.

Além de Lewa, que anotou dois gols, o brasileiro Raphinha também brilhou, anotando o segundo dos Culés. Iñigo Martínez também deixou o dele na goleada, encerrada, assim, com gol contra do zagueiro Camara. Outra boa notícia foi o retorno do volante Frenkie de Jong, que estreou na temporada após quase seis meses fora por lesão.

LEIA MAIS: Com gol de Marcos Leonardo, Al-Hilal goleia Al-Shorta pela Champios da Ásia

O jogo

Não tardou para o Barcelona abrir o marcador em casa. Afinal, em jogadaça trabalhada pelo forte ataque culé, Yamal serviu Raphinha, que chutou cruzado, rasteiro. Lewandowski apareceu no segundo pau para complementar para o fundo do barbante, logo aos 7′.

Dessa forma, o Barça seguiu atacando. E, aos 33′, Raphinha marcou seu primeiro gol nesta Champions. Pedri ficou com a bola na entrada da área e chutou forte. Ela bateu no zagueiro e sobrou para o brasileiro, que, com o gol praticamente vazio, fez o segundo.

Três minutos mais tarde, o terceiro. Pedri cobrou ‘mini-escanteio’ na área e Iñigo Martínez subiu mais alto que todo mundo para fazer, então, 3 a 0. O próprio zagueiro ajudaria no quarto gol: já na etapa final, ele aproveitou escanteio e cabeceou para a pequena área. Lewa, muito bem colocado, fez mais um.

Dessa forma, ele chegou a 96 gols, se aproximando da marca dos 100 gols na História da Champions. Atualmente, somente Cristiano Ronaldo (141) e Lionel Messi (129) ultrapassaram a marca dos três dígitos na artilharia da competição.

Para não dizer que só deu Barcelona, o Young Boys também teve um momento de brilho. Aos 22′, Joel Monteiro fez carnaval na zaga adversária soltou o canudo, mas acertou o travessão. Na sobra, Cubarsí tirou em cima da linha de maneira espetacular, garantindo a ‘folha limpa’ do time catalão.

Num momento de aplausos no Olímpico de Montjuit, Frenkie de Jong entrou em campo, voltando após se recuperar por cinco meses de lesão no tornozelo direito. Sua última partida, aliás, fora na temporada passada, em abril, em derrota por 3 a 2 sobre o Real Madrid, por La Liga. Finalizando a goleada, aos 35′, o zagueiro Camara tentou cortar cruzamento de Baldé e mandou contra o próprio patrimônio: 5 a 0.

Próximos passos

Com sua primeira vitória, o Barcelona sobe na tabela da Champions, alcançando, dessa maneira, a nona colocação momentânea, com três pontos. O próximo compromisso do Barça, porém, é contra o Bayern, no dia 23. Por La Liga, a equipe de Hansi Flick tem o Alavés pela frente, às 11h15 (de Brasília) de domingo (6).

O Young Boys, por sua vez, fica na última colocação, sendo um dos três times que perderam as duas partidas realizadas. O saldo é de -8, aliás. Para piorar, a equipe suíça ainda enfrenta a Inter de Milão na próxima rodada, também no dia 23. Já pela Superliga da Suíça, a equipe, que se encontra na humilde penúltima posição, enfrenta o Basel, domingo, às 11h30.

BARCELONA 5 x 0 YOUNG BOYS

2ª rodada da fase de Liga da Champions 2024/25

Data e horário: terça-feira, 01/10/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico, em Barcelona (ESP)

Barcelona: Peña; Koundé, Cubarsí (Fort, 18’/2ºT), Cuenca (Pau Victor, 38’/2ºT) e Baldé; Casado e Pedri (Ansu Fati, 18’/2ºT); Yamal (de Jong, 30’/2ºT), Raphinha, Ferrán Torres e Lewandowski (Pau Victor, 30’/2ºT). Técnico: Hansi Flick.

Young Boys: Keller; Blum (Athekame, 12’/2ºT), Camara, Zoukrou e Hadjam; Lauper, Monteiro, Ugrinic (Niasse, 13’/2ºT), Imeri (Lakomy, 37’/2ºT) e Colley (Virginius, 28’/2ºT); Itten (Ganvoula, 28’/2ºT). Técnico: Patrick Rahmen.

Gols: Lewandowski, 7’/1ºT (1-0); Raphinha, 33’/1ºT (2-0); Iñigo Martínez, 36’/1ºT (3-0); Lewandowski, 5’/2ºT (4-0); Camara (contra), 35’/2ºT (5-0)

Árbitro: Erik Lambrechts (BEL)

Auxiliares: Jo de Weirdt (BEL) e Kevin Monteny (BEL)

VAR: Rob Dieperink (HOL)

Cartões Amarelos: (BAR); Colley, Ugrinic (YOU)

Cartão Vermelho: Eric García, 9’/1ºT (BAR)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.