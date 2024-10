City goleia o Slovan Bratislava e iguala recorde na Champions League

Mesmo com time misto, Manchester City dominou o Slovan Bratislava do início ao fim e, de quebra, bateu recorde na Liga dos Campeões. Nesta terça-feira (1/10), os Citizens goleou o time eslováquio por 4 a 0, no Estádio Nacional de Bratislava, pela segunda rodada da primeira fase da competição. Gündogan, Foden, Haaland e McAtee anotaram os gols da equipe inglesa.

Os Citizens, afinal, igualam a série de 25 jogos sem perder do Manchester United, estabelecida entre 2007 e 2009. A última derrota na competição foi na volta da semifinal de 2021/22, para o Real Madrid.

Com o resultado, o time de Pep de Guardiola assume a quinta posição, com quatro pontos e está na zona de classificação para as oitavas de final. Do outro lado, a equipe de Vladimír Weiss perdeu a segunda seguida e está na 34ª colocação. Agora, os times só voltam a disputa a competição no fim do mês. O City pega o Sparta Braga, às 16h, no dia 23 de outubro, na Inglaterra. No dia antes, o Bratislava enfrenta o Girona, também no mesmo horário, fora de casa.

O jogo

Como já era previsto, o City impôs seu estilo de jogo desde o primeiro momento. No entanto, foi o Slovan Bratislava levou mais perigo antes do minuto inicial. Em contra-ataque rápido, Tolic chutou cruzado rente à trave direita. Mas a diferença é grande. Aos sete minutos, Doku é lançado na direita e cruzou para Savinho pegar de voleio na área. A defesa cortou, mas Gündogan marcou no rebote.

Pouco tempo depois, os Citizens ampliou a diferença com Foden após dominar com liberdade na área e chutar no canto direito. Depois disso, o time de Guardiola seguiu dominando e acertou três vezes a trave eslovaca, com Doku, Foden e Gündogan.

A seguda etapa seguiu da mesma maneira entre as equipes. O City permaneceu no controle da partida e marcou logo no início da segunda etapa. Haaland aproveitou a bobeada da zaga eslováquia e fez o primeiro dele na Liga dos Campeões. Os adversários tentaram contra-ataques, mas sem organização. Enquanto os ingleses empilharam chances e confirmaram a goleada. Em outra boa troca de passes no ataque, o jovem McAtee de 21 anos recebeu de Foden na área, dominou e chutou para marcar seu primeiro gol pelo City. No fim, os ingleses seguiram buscando o gol, porém ficou na vitória consistente.

