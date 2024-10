Leverkusen vence Milan e mantém 100% na Champions

O Bayer Leverkusen conseguiu um grande resultado nesta terça-feira, 1º de outubro, e venceu o Milan por 1 a 0, na Leverkusen Arena, pela segunda rodada da fase de liga da Champions 2024/25. Boniface, no início do segundo tempo, garantiu o triunfo da equipe que precisou segurar a pressão italiana para sair com os três pontos.

Dessa maneira, o Leverkusen conquistou a segunda vitória em dois jogos e manteve os 100% de aproveitamento na fase de liga da Champions. Além disso, é a primeira partida nesta temporada que o atual campeão da Bundesliga não sofre um gol como mandante. Um dos objetivos de Xabi Alonso é melhorar o sistema defensivo, e o time conseguiu dar uma resposta nesta terça-feira.

Por outro lado, o Milan chegou à segunda derrota consecutiva na Champions e liga o sinal de alerta no clube. Antes de encarar o Leverkusen, os italianos perderam por 3 a 1 para o Liverpool na partida de estreia das equipes na competição.

Bayer Leverkusen x Milan

O primeiro tempo foi de superioridade do Leverkusen, mas as equipes foram para o vestiário com o placar zerado. Os alemães até balançaram a rede com Boniface, mas o gol acabou sendo anulado por impedimento na jogada.

Na volta do intervalo, o jogo foi lá e cá. Com chances para ambos os lados, algumas oportunidades foram criadas, principalmente em contra-ataques, mas o Leverkusen conseguiu ser mais efetivo. Aos cinco minutos, Boniface aproveitou rebote de Maignan e finalizou de dentro da área para abrir o placar e encaminhar a vitória dos donos da casa. O Milan, por outro lado, melhorou, conseguiu pressionar e chegou a finalizar na trave adversária. No entanto, o placar de 1 a 0 prevaleceu até o apito final.

