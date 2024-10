PSV cede empate contra o Sporting e permanece sem vencer na Champions

PSV e Sporting se enfrentaram nesta terça-feira (1) pela segunda rodada da Champions League e, em uma partida bastante disputada, empataram por 1 a 1 no Philips Stadium, em Eindhoven, na Holanda. Aliás, Precisando se recuperar da derrota na rodada de estreia, o time holandês pressionou e marcou logo aos 14 minutos do primeiro tempo, com o volante Schouten finalizando com categoria. Com isso, obrigou o time português a buscar o empate na etapa final, que veio aos 38 minutos do segundo tempo, com Daniel Bragança.

PSV abre o marcador no primeiro tempo

Pressionado após perder na primeira rodada para a Juventus, da Itália, o time holandês partiu para cima do Sporting e tentou controlar a partida. Assim, o volante Schouten chegou ao gol com uma bela finalização e abriu o marcador aos 14 minutos da etapa inicial. A derrota obrigou Sporting a sair para buscar o jogo, porém sem grandes ameaças para a meta de Walter Benítez.

Segundo tempo com empate do Sporting

Na etapa final, mesmo com a vantagem, o PSV partiu para cima do Sporting e criou inúmeras oportunidades, principalmente com Bakayoko e Luuk de Jong, mas não conseguiu ampliar o placar. Aos 38 minutos do segundo tempo, o volante Daniel Bragança marcou o gol, castigando o time holandês e deixando o placar igual em 1 a 1.

Próximos jogos das equipes

O PSV volta a campo no sábado (5), quando enfrentará o Sparta Rotterdam, novamente jogando em casa. A partida será válida pela oitava rodada do Campeonato Holandês. O Sporting também jogará no mesmo dia e receberá o Casa Pia, pela Liga de Portugal

PSV x SPORTING

2ª rodada da Liga dos Campeões 2024/25

Data: 01/10/2024

Local: Philips Stadium, Eindhoven (HOL)

PSV: Walter Benítez, Mauro Júnior (Karsdorp, 20’/2ºT) Flamingo, Boscagli, Dams, Saibari (Lang, 20’/2ºT), Guus Til (Ledezma, 33’/2ºT), Schouten, Bakayoko (Pepi, 48’/2ºT), Luuk de Jong e Tilman. Técnico: Peter Bosz

SPORTING: Israel, Debast, Gonçalo Inácio, Diamandé (Quaresma, 31’/1ºT), Catamo (Daniel Bragança, 06’/2ºT), Morita, Hjulmand, Nuno Santos (Maxi Araújo, 33’/2ºT), Trincão (Harder, 34’/2ºT), Gyökeres e Quenda. Técnico: Rúben Amorim

Gols: Shouten, 14’/1ºT (1-0); Daniel Bragança, 38’/2ºT (1-1)

Árbitro: Marcio Guida (ITA)

Auxiliares: Ciro Carbone e Giorgio Peretti (ITA)

VAR: Aleandro Di Paolo (ITA) Cartões amarelos: Mauro Júnior, Tillman, Lang (PSV); Quenda, Daniel Bragança (SPO)

