Atlético inicia negociação para renovação de contrato de Everson

O Atlético já começou as conversas, por meio do diretor de futebol Victor Bagy, para renovar o contrato do goleiro Everson. As negociações ocorrem com Edson Neto, empresário do atleta.

O contrato de Everson com o Galo vai até dezembro de 2025. No entanto, o Atlético deseja manter o arqueiro. Há grande expectativa de que o desfecho seja positivo e o defensor permaneça no clube mineiro por mais tempo.

Everson sempre foi titular desde sua chegada, em 2020, com Jorge Sampaoli. Ele conquistou glórias, mas também enfrentou períodos de críticas e muita pressão. Recentemente, o goleiro lesionou o dedo mínimo da mão esquerda e precisou se afastar.

“Estou muito feliz no Atlético. Se for da minha vontade, pretendo terminar a carreira aqui. Quero renovar meu contrato e finalizar minha trajetória no clube, lógico, conquistando títulos e vitórias, continuando a escrever essa linda história”, disse o goleiro, na zona mista da Arena MRV, em maio.

Everson possui quatro títulos estaduais com o Galo (2021, 2022, 2023 e 2024), um Campeonato Brasileiro (2021), uma Copa do Brasil (2021) e uma Supercopa do Brasil (2022). Além disso, chegou à Seleção Brasileira graças ao trabalho realizado em Belo Horizonte.

