Lille x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

O atual campeão está de volta a fase de liga da Champions 2024/25. Nesta quarta-feira (2), o Real Madrid visita o Lille, às 16h (de Brasília), no Stade Pierre-Mauroy, na França, em partida válida pela segunda rodada da fase de liga da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TNT e Max (streaming).

Como chega o Lille

O clube francês quer aproveitar a força de jogar em casa para tentar surpreender o Real Madrid e somar os três primeiros pontos na Champions, após a estreia com derrota por 2 a 0 para o Sporting, em Portugal, na primeira rodada.

Contudo, o técnico Bruno Génésio terá alguns problemas para escalar o time nesta quarta-feira. Hákon Arnar Haraldsson, Ismaily e Ngal’ayel Mukau, lesionados, e Angel Gomes, suspenso, estão fora deste duelo contra o time merengue.

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o Real Madrid vive um bom momento na temporada e chega embalado para manter os 100% de aproveitamento na Champions 2024/25. Além disso, o técnico Carlo Ancelotti poderá contar com o retorno de Mbappé, recuperado de lesão, que foi relacionado para enfrentar o Lille.

Contudo, o time perdeu o goleiro Courtois, que se lesionou no clássico contra o Atlético de Madrid, no último compromisso da equipe no Campeonato Espanhol. Dessa maneira, o belga se junta a Brahim Díaz, Dani Ceballos e David Alaba, todos no departamento médico do clube.

Lille x Real Madrid

2ª rodada da fase de liga da Champions 2024/25

Data e horário: quarta-feira, 02/10/2024, às 16h (de Brasília).

Local: Stade Pierre-Mauroy, em Lille, na França.

Lille: Chevalier; Santos, Meunier, Diakité, Alexsandro, Bakker; Zhegrova, André, Cabella, Sahraoui; David. Técnico: Bruno Génésio.

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Rüdiger, Éder Militão, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler (Mbappé); Rodrygo, Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA).

VAR: Daniele Chiffi (ITA).

Onde assistir: TNT e Max (streaming).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.