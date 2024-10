Flamengo x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Corinthians entram em campo nesta quarta-feira (2), pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. No Maracanã, no Rio de Janeiro, a bola rola às 21h45 (de Brasília). O jogo de volta está marcado para o dia 20 de outubro. A data, no entanto, causou discordância entre clubes e a CBF.

Pela outra chave da competição, Atlético e Vasco também se enfrentam nesta quarta, mas às 19h15.

Onde assistir

A TV Globo e o SporTV transmitem Flamengo x Corinthians.

Como está o Flamengo

A grande novidade no lado rubro-negro ficará na beira do campo. Afinal, o técnico Filipe Luís, que assumiu o cargo após a demissão de Tite, vai estrear nesta quarta-feira. O ex-jogador, aliás, contará com um reforço para essa partida: Michael. O atacante se recuperou de lesão e treinou com os demais companheiros no meio da semana. Por outro lado, nomes como Pedro, Luiz Araújo e Cebolinha, que estão no departamento médico, são baixas.

Em sua apresentação oficial, na véspera da partida, Filipe Luís ressaltou a qualidade do Corinthians, mas explicou o que espera ver de sua equipe no Maracanã.

“Realmente é pouco tempo em apenas dois treinos, mas vou fazer alguns ajustes necessários nessa equipe e, pouco a pouco, implementar o meu modelo de jogo. Quero que seja um time muito incômodo para o adversário, que saiba competir em todas as fases do jogo, e que seja um time compacto. Espero poder ver isso nesse jogo, mas a gente sabe que joga contra um adversário que está numa crescente e que vem para incomoda”, disse o treinador.

Como está o Corinthians

Já no lado alvinegro, o técnico Ramón Díaz não contará com o holandês Memphis Depay, que não foi inscrito na Copa do Brasil. Além disso, ele também não terá o volante Alex Santana e o atacante Talles Magno, lesionados. Eles, aliás, só retornarão após a Data-Fifa deste mês.

O goleiro Hugo, titular da meta corintiana, vai jogar mais uma vez contra o Flamengo. Assim como foi pelo confronto no Brasileirão, o clube paulista terá que pagar a multa ao carioca para contar com o jogador, que está emprestado até o fim do ano.

FLAMENGO X CORINTHIANS

Semifinal da Copa do Brasil – Jogo de ida

Data e horário: 02/10/2024, às 21h45

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Rossi (Matheus Cunha); Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Léo Ortiz, De La Cruz, Gerson e De Arrascaeta; Gonzalo Plata (Gabigol) e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

CORINTHIANS: Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Hugo); José Martínez, Charles, Carrillo e Rodrigo Garro (Igor Coronado); Romero e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)



Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.