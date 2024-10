Benfica x Atlético de Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo de gigantes, Benfica e Atlético de Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (02/10), 16h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. A bola rola no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal.

As duas equipes se enfrentaram em apenas dois confrontos na história, válidos pela fase de grupos da UEFA Champions League 2015/16. Os portugueses venceram em 30 de setembro de 2015, mas os espanhóis triunfaram em 8 de dezembro do mesmo ano.

Onde assistir

A partida entre Benfica e Atlético de Madrid terá a transmissão exclusiva da Max.

Como chega o Benfica

O Benfica chega para o confronto embalado após goleada de 5 a 1 diante do Gil Vicente pelo Campeonato Português, resultado que deixou a equipe de Bruno Lage (ex-Botafogo) em terceiro lugar.

Para o duelo, o técnico Bruno Lage, aliás, segue sem contar com o meio-campista Renato Sanches, que sofreu lesão muscular no final de agosto. Além disso, Tiago Gouveia também está fora do confronto devido a um problema no ombro. Multicampeão em sua carreira, o zagueiro Otamendi é a principal liderança do sistema defensivo.

Como chega o Atlético de Madrid

Do outro lado, o Atlético de Madrid disputou clássico intenso contra o Real Madrid pela oitava rodada da LaLiga e buscou o empate nos acréscimos.

Pelo lado espanhol, Cesar Azpilicueta segue no departamento médico tratando de uma distensão na coxa. Além dele, Pablo Barrios é dúvida por causa de um problema muscular sofrido em setembro. Principal contratação dos Colchoneros na última janela de transferências, o atacante Julián Álvarez, ex-Manchester City, é, afinal, a grande esperança de gols do clube na temporada.

BENFICA x ATLÉTICO DE MADRID

2ª rodada da primeira fase da Liga dos Campeões

Data-Hora: 2/10/2024, às 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio da Luz, Lisboa (POR)

Onde assistir: Max

BENFICA: Trubin; Araújo, António Silva, Otamendi, Carreras; Florentino, Aursnes; Rolheister, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoglu; Pavlidis. Técnico: Bruno Lage.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak, Reinildo, Lenglet (Le Normand), Giménez, Samuel Lino; De Paul, Koke, Gallagher; Griezmann, Sorloth, Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone.

Árbitro: Serdar Gözübüyük (HOL)

VAR: Pol van Boekel (HOL)

