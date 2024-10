Liverpool x Bologna: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções da segunda rodada da fase de liga da Champions continuam nesta quarta-feira (2). Liverpool e Bologna se enfrentam, às 16h (de Brasília), em Anfield, e chegam em momentos opostos na temporada.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do Max (streaming).

Como chega o Liverpool

O Liverpool faz um grande início de temporada sob o comando do técnico Arne Slot, que assumiu o cargo deixado por Klopp. Dessa maneira, os Reds querem manter os 100% de aproveitamento na Champions, após a vitória por 3 a 1 sobre o Milan na primeira rodada.

Ao mesmo tempo, o Liverpool é o líder da Premier League 2024/25 e aparece como um dos favoritos para ficar com o título do Campeonato Inglês e encerrar a hegemonia do City na Inglaterra.

Contudo, o time inglês terá a baixa de Harvey Elliott, que se lesionou durante um amistoso da seleção sub-21 da Inglaterra. Além disso, Darwin Núñez aparece como dúvida após desfalcar a equipe na última rodada da Premier League.

Como chega o Bologna

Por outro lado, o Bologna não conseguiu repetir as grandes atuações da temporada passada que lhe garantiram uma vaga nesta edição de Champions. Desde a saída do técnico Thiago Motta, agora na Juventus, o time italiano venceu apenas um jogo nas seis primeiras rodadas do Campeonato Italiano e vem de um empate diante do Como.

Ao mesmo tempo, o técnico Vincenzo Italiano terá que superar alguns problemas na escalação para o jogo desta quarta-feira. Lewis Ferguson, lesionado, é a baixa de última hora do Bologna, que se junta a Tommaso Pobega e Oussama El Azzouzi no departamento médico do clube.

Liverpool x Bologna

2ª rodada da fase de liga da Champions 2024/25

Data e horário: quarta-feira, 02/10/2024, às 16h (de Brasília).

Local: Anfield Road, em Liverpool (ING).

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Quansah (Konaté), Van Dijk, Tsimikas; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Jones, Gakpo; Darwin Núñez (Diogo Jota). Técnico: Arne Slot.

Bologna: Skroupski; Posch, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Aebischer, Freuler, Urbanski; Orsolini, Castro, Ndoye. Técnico: Vincenzo Italiano.

Árbitro: Nikola Dabanović (MON).

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL).

