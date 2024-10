Vasco rebate Flamengo sobre mudança de data da Copa do Brasil

O Vasco rebateu a nota oficial do Flamengo, na noite desta terça-feira, sobre a mudança das datas dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino afirma que o Rubro-Negro distorceu os argumentos do clube e ressalta que não tem “boa fé”.

“Antecipar 24 horas a partida é diferente de mudar todo o calendário do futebol brasileiro para, deliberadamente, afetar a competitividade e beneficiar uns em detrimento de outros”, diz em trecho do comunicado.

O Flamengo, afinal, fez duras críticas ao Vasco e ao Corinthians, afirmando que a tentativa de impugnação feita por eles no STJD foi uma atitude de “total desapreço ao princípio da isonomia e da igualdade de condições desportivas”.

Entenda o caso

Inicialmente, os jogos de volta, aliás, entre Corinthians x Flamengo e Vasco x Atlético-MG seriam disputados no dia 17 de outubro, dois dias após Data-Fifa. Assim, o Rubro-Negro e o Galo, que têm muitos jogadores cedidos às seleções, seriam prejudicados por conta de atletas lesionados.

Por conta disso e aceitando solicitação do Flamengo, a CBF alterou a data dos jogos, passando-os para o domingo, dia 20. Assim, os duelos dos quatro times envolvidos na semi passaram para o dia 17 após a Data-Fifa, o que gerou revolta em Corinthians e Vasco.

Nota do Vasco

Na tentativa de justificar o injustificável, o rival, que se beneficia da alteração da data da partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. O clube exercita o contorcionismo para confundir o público ao distorcer o posicionamento do Vasco em relação a proposta da CBF.

O fato é que o Vasco recusou a alternativa da CBF de alterar do dia 17/10 (quinta-feira) para o final de semana 19/10 e 20/10, por ir contra aos regulamentos. Principalmente, por estabelecer, de forma injustificada, um benefício indevido a certos clubes em prejuízo de outros.

E o Vasco, foi além, em um ato de BOA FÉ. Manifestou-se no sentido de concordar com eventual antecipação da partida para 16/10 (quarta-feira) por se tratar de permissão do próprio calendário.

Antecipar 24 horas a partida é diferente de mudar todo o calendário do futebol brasileiro para, deliberadamente, afetar a competitividade e beneficiar uns em detrimento de outros.

Boa fé: você tem ou não.

Vasco da Gama SAF

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.